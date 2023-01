Oito mortos, entre os quais cinco crianças, em acidente rodoviário na Argélia

As vítimas são cinco crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 13 anos, os pais (48 e 45) e a tia (26), detalhou a proteção civil, sem adiantar mais informações sobre as circunstâncias do acidente.

O excesso de velocidade nas estradas é a principal causa de acidentes rodoviários na Argélia, de acordo com a Delegação Nacional de Segurança Rodoviária, uma agência governamental.

Em 2021, o país registou quase 22.000 acidentes que provocaram um total de 3.061 mortos e 29.763 feridos.

O balanço do ano de 2022 ainda não foi publicado.