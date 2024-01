Oito mortos na sequência de explosão em fábrica no leste da China

A explosão ocorreu às 03:38 horas locais (19:38 de sexta-feira em Lisboa) e as operações de resgate já estão concluídas, acrescentou o Global Times, jornal em língua inglesa do Partido Comunista Chinês (PCC).

As autoridades estão a investigar as causas do acidente, notou ainda a agência Xinhua.

Os acidentes industriais são comuns na China, devido à aplicação negligente dos protocolos de segurança, de acordo com a agência de notícias EFE.

Em 2019, uma explosão numa fábrica de produtos químicos na mesma província deixou 78 mortos.

Depois disso, foi ordenada uma inspeção de todas as fábricas de produtos químicos do país.