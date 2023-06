Oito rebeldes mortos em bombardeamento russo de quartel no norte da Síria - ONG

A Rússia, aliada do Governo do Presidente sírio, Bashar al-Assad, lançou sete ataques aéreos a um quartel-general da aliança islâmica situado na zona de Khabal al-Zawiya, segundo um comunicado daquela organização não-governamental com sede no Reino Unido e uma ampla rede de colaboradores no terreno.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) referiu que a ação causou a morte de oito combatentes "da Divisão Hamza, que pertence à Organização de Libertação do Levante", e infligiu ferimentos de diversos graus de gravidade num número indeterminado deles.

A província de Idlib é considerada o último bastião da oposição na Síria, e boa parte dela é controlada pela Organização de Libertação do Levante, à qual a Divisão Hamza se aliou em outubro passado, depois de se ver envolvida em fortes confrontos internos com outras fações pró-turcas do seu antigo grupo.

Este foi o segundo grande ataque perpetrado pela aviação russa à província de Idlib em menos de três dias, depois de, no passado domingo, 13 pessoas terem sido mortas, metade das quais civis, noutra ação, na localidade de Khisr al-Shughur.

O OSDH alertou de que esta região tem sido palco de uma "grande escalada" na última semana, na qual contabilizou vários ataques terrestres e bombardeamentos por parte dos diferentes atores na guerra civil em curso há 12 anos.

De acordo com o seu testemunho, com os bombardeamentos de hoje em Khabal al-Zawiya, registou-se, desde dia 21 de junho, um total de 36 mortes, 22 das quais de civis e 13 de combatentes das diversas fações armadas que operam no noroeste da Síria,