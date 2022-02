Olaf Scholz aparece na crise da Ucrânia

Scholz, que assumiu a chefia do governo alemão há apenas dois meses, vai encontrar-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira, seguindo depois para Moscovo, onde será recebido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin.Na véspera da partida, o chanceler de 63 anos disse que a sua intenção na duas capitais é “”.Na quinta-feira, Olaf Scholz alertou que, enquanto prosseguem esforços diplomáticos intensos para evitar um conflito na Ucrânia.. Inquirido sobre esta matéria, Scholz acabou sempre por ser pouco assertivo.O Ocidente acusa a Rússia de ter reunido dezenas de milhares de tropas junto à fronteira da Ucrânia para invadir novamente o país, depois de lhe ter anexado a península da Crimeia em 2014, e de apoiar, desde então, uma guerra separatista no Donbass (leste ucraniano).

A Rússia tem negado sempre essa intenção, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da NATO.