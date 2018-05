Oliver North vai presidir à NRA, primeiro `lobby` de armas nos EUA

Lusa07 Mai, 2018, 23:03 | Mundo

"Esta é a notícia mais formidável desde que Charlton Heston (o ator que morreu em 2008) se tornou presidente da nossa associação", congratulou-se Wayne LaPierre, diretor-geral da Associação Nacional de Armas (NRA).

"Oliver North é um combatente lendário pela liberdade da América, um comunicador dotado e um líder qualificado", afirmou LaPierre, que dirige a NRA no dia-a-dia, sendo o papel do presidente mais honorífico.

North, tenente coronel na reforma com 74 anos, vai acabar com a ligação à Fox News, o canal conservador onde intervém regularmente.

O nome de Oliver North continua associado ao caso "Irãogate" sob a presidência de Ronald Reagan nos anos 1980.

Consistiu na venda de armas ao Irão, cujos lucros serviam para financiar os rebeldes conhecidos como Contras, que lutavam contra o sandinista Daniel Ortega, operações teoricamente proibidas pelo Congresso norte-americano.

North, então membro do Conselho Nacional de Segurança, desempenhou um papel central nas transferências. A revelação destas desencadeou investigações oficiais, que levaram à condenação de Oliver North por destruição de documentos, obstrução a um inquérito do Congresso e aceitação de gratificação ilegal.

Mais tarde, North contestou com sucesso as condenações, argumentando com a imunidade que tinha negociado em troca do seu testemunho no Congresso.

A NRA, que reivindica cinco milhões de membros, é o primeiro grupo de pressão sobre armas norte-americano, extremamente ativo junto dos eleitos, que financia ou avalia desfavoravelmente consoante as suas posições sobre armas de fogo.

Um dos seus mais fortes apoiantes é o presidente Donald Trump, que recebeu apoio financeiro da organização durante a sua campanha eleitoral.