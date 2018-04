OLP pede investigação internacional sobre "crimes israelitas" em Gaza

Lusa08 Abr, 2018, 08:23 | Mundo

"Continuaremos a perseguir os nossos direitos em fóruns internacionais através de esforços legais, pacíficos e políticos, para a abertura imediata de uma investigação sobre os crimes israelitas", afirmou o secretário-geral da OLP, Saeb Erekat, num comunicado citado pela agência Efe.

Saeb Erekat garantiu que os palestinianos apresentaram elementos "de crimes de guerra de Israel no Tribunal Penal Internacional e noutros organismos da Organização das Nações Unidas (ONU), para proteger os seus direitos, garantir a proteção internacional e responsabilizar a ocupação israelita pelas sistemáticas e persistentes violações do direito internacional".

A posição da OLP surge na sequência de protestos em Gaza no âmbito da "Marcha do Retorno", que se deve prolongar até 15 de maio.

A denominada "Marcha do Retorno", convocada por todas as fações palestinianas e com caráter pacífico, começou em Gaza no dia 30 de março, com marchas e manifestações junto à fronteira com Israel.

Desde então morreram 32 palestinianos, tanto nos protestos como noutros incidentes.

Só na sexta-feira foram contabilizadas dez vítimas mortais de disparos do exército israelita na Faixa de Gaza, incluindo um jornalista, e cerca de 500 feridos.

"Houve dez mártires e 1.354 feridos, incluindo 491 feridos por balas e explosivos, 33 dos quais estão em estado grave", afirmou nesse dia uma fonte governamental.

Entre os feridos encontram-se mais de 20 mulheres e 80 menores, segundo os dados fornecidos pela Palestina.

Um dia antes, Israel advertiu que as instruções de tiro dadas aos soldados seriam as mesmas que para o dia 30 de março, quando foram disparadas balas reais contra os manifestantes que participavam no primeiro dia de protestos da "Marcha do Retorno".

O secretário-geral da OLP condenou ainda a posição dos Estados Unidos da América (EUA), que bloqueou uma proposta de declaração sobre os confrontos em Gaza no Conselho de Segurança da ONU que pedia, entre outas coisas, uma investigação independente.

"Mais uma vez, a Administração norte-americana e os seus representantes, incluindo Nikki Haley [embaixadora dos EUA na ONU] escolheram ignorar os crimes israelitas contra o povo da Palestina, enquanto encorajam Israel a cometer mais violações do direito internacional", acusou Saeb Erekat.

Para este responsável da OLP, os EUA "estão a ignorar, de forma intencional, a morte de manifestantes indefesos em Gaza e que estão a exercer o seu direito humano natural e político de manifestar-se pacificamente pela liberdade", considerou aquele responsável da OLP.