Ómicron. Dose de reforço da J&J confere proteção contra doença grave, revela estudo

O estudo em causa, divulgado esta semana, apurou que a inoculação de reforço da Janssen (Johnson & Johnson) reduz o risco de hospitalização com a variante Ómicron em 85 por cento.







O estudo em causa ainda não passou pelo processo de, mas os autores destacam que os resultados poderão ser relevantes para os esforços de vacinação no país.





A investigação teve por base o estudo da dose de reforço da J&J administrada a 69.092 profissionais de saúde que receberam a segunda inoculação entre 15 de novembro de 20 de dezembro.







Um outro estudo realizado na África do Sul, apurou que duas vacinas da Pfizer-BioNTech reduzem o risco de hospitalização por Ómicron em 70 por cento, uma percentagem ainda assim reduzida desde o surgimento da nova variante.







Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration autorizou a vacina Johnson & Johnson como dose de reforço, mas o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) tem recomendado que outras vacinas sejam utilizadas.







uma segunda dose da Johnson & Johnson oito semanas após a primeira aumentava a proteção contra a Covid-19. O referido estudo envolvia dez diferentes países, sendo que nos Estados Unidos ficou comprovada uma eficácia contra a Covid-19 leve ou grave que aumentava dos 74 para os 94 por cento da primeira para a segunda dose.

Um ensaio clínico realizado em setembro, quando a variante Delta era ainda dominante no mundo, concluía que





Estes resultados levaram a África do Sul a iniciar um novo ensaio em novembro, mês em que a nova variante Ómicron acabaria por ser identificada pela primeira vez precisamente pelas autoridades sul-africanas.







O estudo iria estudar a resposta à doença por parte de profissionais de saúde que tinham recebido uma dose da Johnson & Johnson entre seis a nove meses antes. No entanto, com a emergência da Ómicron, em finais de novembro, os investigadores que realizaram estes testes começaram a monitorizar a resposta dos profissionais de saúde à nova variante tendo em conta a dose de reforço.



De acordo com o estudo sul-africano, a eficácia da vacina J&J na prevenção da hospitalização aumentou de 63 por cento, logo após a administração de uma dose de reforço, para 84 por cento, 14 dias depois. A eficácia atingiu 85 por cento um a dois meses após o reforço.





“Este estudo vem reassegurar que as vacinas contra a Covid-19 continuam a ser eficazes para o propósito que foram feitas, que é o de proteger as pessoas contra doença grave ou morte. Esta é mais uma prova de que não perdemos esse impacto, mesmo perante uma variante com muitas mutações”, referiu Linda-Gail Bekker, uma das principais investigadoras, citada pela agência Reuters.







No entanto, a investigadora pede que não se retirem conclusões precipitadas. “O que estamos a demonstrar é que as duas doses realmente restauram uma proteção total, mas acho que não podemos extrapolar, a partir disto, que iremos precisar de uma terceira ou quarta dose”, acrescentou.







Em Portugal, desde esta quinta-feira que o auto-agendamento da dose de reforço está disponível para todos os utentes com mais de 30 anos que tomaram a dose única da Janssen.







No entanto, a norma da Direção-Geral da Saúde prevê desde início de novembro que as doses de reforço sejam da Pfizer ou Moderna , independentemente das vacinas administradas anteriormente.