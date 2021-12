Ómicron. Moderna espera ter vacina específica em poucas semanas

Tages Anzeiger, a vacina “só necessita de pequenos ajustes contra a Ómicron”.



A farmacêutica aguarda informações importantes sobre a variante para iniciar o desenvolvimento.



“Isso levará uma ou duas semanas”, acrescentou Stéphane Bancel.



Segundo o diretor-executivo da Moderna, “levará alguns meses até que possamos produzir 500 milhões de doses após a aprovação. As nossas capacidades são muito maiores hoje do que há um ano”.

Segundo a Reuters, que cita uma entrevista de Stéphane Bancel, presidente executivo da Moderna, ao jornal suíçoA farmacêutica aguarda informações importantes sobre a variante para iniciar o desenvolvimento.”, acrescentou Stéphane Bancel.Segundo o diretor-executivo da Moderna, “levará alguns meses até que possamos produzir 500 milhões de doses após a aprovação. As nossas capacidades são muito maiores hoje do que há um ano”. A farmacêutica produziu entre 700 a 800 milhões de doses da vacina contra a covid-19 e espera produzir um número superior em 2022, aumentando a produção de 100 milhões de doses mensais para 150 milhões.

“Algumas autoridades reguladoras querem um estudo, outras estão ainda indecisas. Na minha opinião, depende da evolução da doença”, frisou.



Após alguns atrasos na entrega e produção no início de 2021, a Moderna é agora capaz de cumprir as metas de produção e entregar os pedidos de vacinas no prazo.



A Moderna está a construir linhas de produção adicionais através de um acordo com a farmacêutica suíça Lonza que entram em operação no primeiro trimestre de 2022, pela primeira vez a empresa tem 30 milhões de doses em stock.



Depois de assinar acordos preliminares com o Canadá e a Austrália, a Moderna iniciou conversações com a Suíça para o desenvolvimento de uma vacina de mRNA e está interessada em rubricar acordos semelhantes com outros países.



“Temos uma série de vacinas em desenvolvimento, por exemplo contra a gripe ou contra o vírus RS, que provoca uma doença respiratória fatal em idosos e crianças”, revelou Bancel.



“Podemos combinar essas três vacinas de mRNA numa dose e propor aos governos que garantam o fornecimento por um determinado valor por vários anos e, de seguida, investir numa unidade de produção naquele país”.



Bancel garante que essa possibilidade daria “a esses países um abastecimento prioritário no caso de uma nova pandemia”. “Algumas autoridades reguladoras querem um estudo, outras estão ainda indecisas. Na minha opinião, depende da evolução da doença”, frisou.A Moderna está a construir linhas de produção adicionais através de um acordo com a farmacêutica suíça Lonza que entram em operação no primeiro trimestre de 2022, pela primeira vez a empresa tem 30 milhões de doses em“Temos uma série de vacinas em desenvolvimento, por exemplo contra a gripe ou contra o vírus RS, que provoca uma doença respiratória fatal em idosos e crianças”, revelou Bancel.“Podemos combinar essas três vacinas de mRNA numa dose e propor aos governos que garantam o fornecimento por um determinado valor por vários anos e, de seguida, investir numa unidade de produção naquele país”.Bancel garante que essa possibilidade daria “a esses países um abastecimento prioritário no caso de uma nova pandemia”.