Ómicron põe à prova a "política zero" da China relativamente à covid-19

O prédio onde residia e o local de trabalho também foram isolados. Em várias conferências de imprensa, as autoridades de saúde pediram cautela aos mais de 20 milhões de habitantes em Pequim.Em comparação com o resto do mundo, numa altura em que vários países atingem recordes de infeções dia após dia, o número de casos em Pequim é apenas uma pequena amostra, mas o suficiente para fazer soar os alarmes na capital chinesa.. Desta forma, a autoridades já começaram a aplicar a política de “tolerância zero”, ao suspenderem voos e rotas ferroviárias e ao cancelarem a venda de bilhetes para os Jogos Olímpicos para o público em geral.

Política zero covid é “insustentável e desnecessária”

Apesar de o método controverso ter apresentado bons resultados, o custo pessoal e social é bastante elevado.disse o professor Jin Dong-yan, da Escola de Ciências Biomédicas da Universidade de Hong Kong.“Mas a China é um navio grande demais para mudar de direção”, acrescentou. “Não tem a sabedoria ou a capacidade de o fazer tão bem quanto Hong Kong ou Taiwam. É desafiador e caro mantê-la ou abandoná-la”, afirmou.Chen Xi, especialista em saúde pública da escola de saúde pública de Yale, disse que, embora a China continue a insistir na política de “zero Covid”, as autoridades também estão a aguardar para perceber o impacto desta nova variante.“De facto, vários especialistas chineses estão agora a observar atentamente até que ponto esta nova variante traria consequências para o sistema de saúde e quão preparada a China estaria para enfrentar esse desafio”, disse Chen Xi. “É importante ter esses dados antes de Pequim decidir finalmente se irá aliviar as medidas gradualmente”, explicou.O número total de casos ativos na China continental é atualmente de 3.173, entre os quais 12 em estado grave. Desde o início da pandemia, 105.484 pessoas foram infetadas no país e 4.636 morreram.