OMS aconselha homens a reduzir número de parceiros sexuais para evitar contrair Monkeypox

Esta quarta-feira, o diretor-geral da organização, de forma a evitar contrair a Monkeypox.

No sábado passado a OMS considerou o surto de Monkeypox uma emergência global.





Tedros Adhanom Ghebreyesus referiu que 98 por cento dos casos de Monkeypox detetados deste os primeiros registados em maio se deram entre homens homossexuais, bissexuais ou que têm relações sexuais com outros homens.





Apelou por isso a que adotem comportamentos defensivos, para se protegerem.





“Isso implica tomar decisões seguras para si mesmos e para outros, para homens que têm sexo com outros homens”, afirmou o diretor da OMS. “Isto inclui, para já, reduzir o seu número de parceiros sexuais”.





Indivíduos infeciosos deveriam isolar-se e evitar encontros que impliquem contacto físico de proximidade, enquanto as pessoas deveriam ficar com os contactos de quaisquer novos parceiros sexuais em caso de necessidade de acompanhamento futuro, acrescentou Ghebreyesus.



Transmitida durante o sexo



A OMS tem avisado que a doença pode infetar qualquer pessoa, sendo transmissível através de contacto próximos com um paciente ou com as suas roupas e lençóis contaminados. A doença pode ainda ser mais grave em populações vulneráveis como crianças e mulheres grávidas.





“Sabemos muito bem que um dos principais meios de exposição a esta doença em particular é através do contacto direto, contacto próximo, contactos pele-com-pele, possivelmente até contacto cara a cara e exposição a pingos ou vírus que possam encontrar-se na boca”, afirmou a principal responsável técnica da OMS para a Monkeypox, Drª Rosamund Lewis.





O Centro de Controlo e Prevenção das Doenças norte-americano não sugeriu que homens que têm relações sexuais com homens reduzam o seu número de parceiros, apenas que evitem contacto de pele com pele com pessoas com irritações cutâneas que possam ser Monkeypox.

Andy Seale, conselheiro da OMS para o VIH, a hepatite e infeções sexualmente transmissíveis, referiu que os especialistas já determinaram que o atual surto de monkeypox é “claramente transmitido durante o sexo”, mas sublinhou que ainda não há conclusões sobre se se trata de uma infeção transmitida sexualmente.





O doutor Hugh Adler, que trata doentes com Monkeypox no Reino Unido, afirmou que a doença estava a ser transmitida durante o ato sexual e que as redes de sexo e o sexo anónimo com parceiros indetetáveis estavam a facilitar a transmissão.





“É muito provável que a Monkeypox fosse sempre capaz de se transmitir e apresentar-se desta forma, mas nunca ter sido formalmente reportada ou tão disseminada como agora”, admitiu.





Na semana passada, as autoridades britânicas publicaram novas precauções, alertando os médicos de que pessoas com apenas uma ou duas lesões podem estar infeciosas com varíola dos macacos, o que poderá complicar os esforços para deter a transmissão.

Apelos da União Europeia e da OMS



O comissário para a Saúde da União Europeia apelou os 27 Estados-membros quarta-feira a incrementar esforços para dominar os surtos na UE, que considerou o “epicentro dos casos detetados".





Stella Kyriakides pediu acção “reforçada, concertada e coordenada” aos seus parceiros da UE. “Não há tempos para complacência e precisamos continuar a trabalhar juntos para controlar o surto”, escreveu numa carta enviada aos ministros europeus da Saúde.





Em Portugal foram identificados mais de 600 casos e na semana passada iniciou-se a vacinação de contactos próximos. Esta terça-feira, o vice-presidente da empresa que produz o fármaco contra a doença disse à RTP estar intrigado com a falta de vacinas em Portugal para a prevenção.





O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Henri P. Kluge, publicou esta terça-feira uma declaração afirmando que “todos os estados membros da Organização Mundial de Saúde, quer tenham ou não casos, devem agir com urgência, aproveitando todas as oportunidades para antecipar, controlar e deter a disseminação de um vírus sobre o qual temos ainda muito a aprender”.





Na Europa o surto espalhou-se rapidamente, com 37 países e áreas afetadas até gora e com provas de transmissão local. Desde 13 de maio até 22 de julho registaram-se na região europeia quase 12 mil casos, prováveis ou confirmados, a maioria em homens que têm sexo com homens, oito por cento dos quais foram hospitalizados, sem quaisquer mortes até agora.