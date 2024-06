OMS alerta para circulação de semaglutidas falsificadas

Foram detetados lotes falsos da marca OZEMPIC no Brasil, Reino Unido, Irlanda do Norte e Estados Unidos.



O Sistema Global de Vigilância e Monitorização tem observado um aumento de relatórios sobre produtos falsificados de semaglutida em todas as regiões geográficas desde 2022.



A OMS avisou que estes produtos podem gerar complicações de saúde, devido aos níveis de glicose no sangue ou de peso não controlado.