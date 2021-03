OMS alerta para o aumento de casos na Europa central e de leste

Os dados a que a OMS tem acesso indicam um ressurgimento de casos Covid-19 em países da Europa central e de leste, mas também um aumento de infetados em várias nações da europa ocidental.





"A pressão contínua sobre os nossos hospitais e profissionais de saúde está a ser combatida com atos de solidariedade médica entre os europeus. No entanto, após um ano de pandemia, os nossos sistemas de saúde não deveriam estar nesta situação", disse esta manhã Hans Kluge. O diretor regional para a região europeia da OMS afirmou ainda que terminou assim "um promissor declínio ao longo de seis semanas", sobretudo por causa do aumento de casos na Europa central e de Leste, que fizeram com que na última semana houvesse mais de um milhão de novas infeções na região.



"Precisamos de voltar ao básico e suprimir o vírus em todo o lado", defendeu, salientando que é necessária "vigilância aumentada" para as novas variantes: a que foi detetada no Reino Unido circula em 43 dos 53 países da região, a que foi detetada na África do Sul em 26 e a que foi primeiro descoberta no Brasil em 15.







O cenário aqui descrito está alinhado com algumas situações que vão sendo conhecidas.





A Hungria, por exemplo, registou esta quinta-feira mais 6,278 casos de Covid-19, o número mais elevado dos últimos três meses.





O que levou o chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro a afirmar que o vírus está a espalhar-se rapidamente e que se as medidas de confinamento não forem rapidamente aplicadas a reabertura da economia terá que ser adiada.





A Hungria prepara-se por isso para confinar de novo o país.





A República Checa também debate-se com um grave problema de aumento de casos. Os hospitais estão no limite, já há poucas camas disponíveis e falta pessoal.

A situação adquiriu tal dimensão que levou parceiros europeus a desviarem de forma imediata mais 100 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech para este país e para a Eslovénia, que também vive uma situação semelhante.





Na Estónia, o problema é igualmente preocupante. Aumentam os casos, aumentam as medidas de restrição. Restaurantes e lojas não essenciais passam a ter que encerrar aos fim-de-semana e durante a semana vão ter que fechar portas às 18h00.





A Estónia é atualmente o segundo país com a taxa de novos casos por 100 mil habitantes mais elevada da Europa - 1121 - só superado pela República Checa.





Conscientes desta situação, os alemães disserem à União Europeia esta quinta-feira que vão manter os controlos fronteiriços para impedir o aumento de casos de Covid-19 no país.





As autoridades alemãs estão preocupadas com o efeito que as novas variantes do vírus estão a ter, em particular a variante britânica.





Desde o mês passado que a Alemanha introduziu controlos mais apertados nas fronteiras com a República Checa e Áustria, dois países com dificuldades na redução de casos por Covid-19.