OMS avisa que "nacionalismo de vacinas" não ajudará a vencer a Covid-19

Durante uma videoconferência, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, criticou a disputa entre países por uma vacina contra a Covid-19, argumentando que “partilhar vacinas ou outras ferramentas ajuda realmente o mundo a recuperar-se em conjunto”.





"It’s not just the smart choice, it's the right choice"-@DrTedros #COVID19 https://t.co/n3ND2gNKOR — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 6, 2020

“Apesar de todas as nossas diferenças, somos uma raça humana a partilhar o mesmo planeta e a nossa segurança é interdependente. Nenhum país ficará a salvo até que estejamos todos seguros”, disse o diretor-geral da OMS, apelando a que todos os líderes “escolham o caminho da cooperação e ajam agora para acabar com a pandemia de Covid-19”. “O dano da Covid-19 pode ser menor quando esses países que têm o financiamento se comprometerem com isto”, defendeu Ghebreyesus, argumentando que os países que cheguem primeiro a uma vacina e que se comprometam a contribuir para que seja distribuída equitativamente por todo o mundo "não estão a fazer caridade para os outros, estão a fazê-lo por si próprios, porque, quando o resto do mundo recuperar e as economias reabrirem, também beneficiam".”, disse o diretor-geral da OMS, apelando a que todos os líderes “escolham o caminho da cooperação e ajam agora para acabar com a pandemia de Covid-19”.

", afirmou Tedros Ghebreyesus.





"Não é só a escolha mais inteligente, é a escolha acertada", sublinhou Ghebreyesus. Existem mais de 200 vacinas contra a Covid-19 a serem desenvolvidas a nível global, incluindo 26 em ensaios clínicos humanos. Destas 26, seis estão num nível mais avançado, isto é, na fase 3.





O alerta do diretor-geral da OMS surge na sequência da corrida às vacinas e da luta entre países para garantir doses suficientes.







A Rússia, por exemplo, garante que já completou a fase 3 dos ensaios clínicos e planeia começar a vacinar em massa já em outubro.

No entanto,“A fase 3 significa que esta é a primeira vez que a vacina é aplicada na população em geral, em indivíduos saudáveis, para verificar se a vacina os irá proteger contra infeções naturais”, explicou o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan., sublinhando que é imprescindível garantir não só a eficácia, mas também o controlo de efeitos secundários.“Temos uma boa variedade de produtos numa série de plataformas diferentes, em vários países”, disse Tedros Ghebreyesus. No entanto, o diretor-geral da OMS explica que “não há garantia de que qualquer um desses seis [num nível mais avançado] nos dê a resposta e provavelmente precisaremos de mais do que uma vacina para fazer esse trabalho”.

“Rápido é bom para os políticos”

A frenética corrida mundial levanta preocupações relativamente à segurança de uma eventual vacina. Em contextos normais, uma vacina levaria cerca de dez anos a ser desenvolvida e testada de forma a garantir a segurança e eficácia. No entanto, no panorama atual de pandemia, a busca de uma vacina está a ser acelerada.Para além da Rússia, também os EUA se comprometeram a disponibilizar uma vacina ainda este ano.disse Heidi Larson, que lidera o Vaccine Confidence Project (VCP), um projeto de vigilância global sobre vacinas. “”, acrescentou Larson em declarações à agência Reuters.Apesar de várias entidades terem vindo a afirmar repetidamente que a velocidade não compromete a segurança – dado que os resultados mais rápidos resultariam da realização paralela de testes –, grande parte da população não se mostra convencida.A alimentar esta desconfiança está ainda uma ameaça anterior à pandemia: os grupos anti-vacinação que tentam aproveitar a atual crise para semear a dúvida e resistência de certos grupos à imunização.

As farmacêuticas e os Governos esperavam que a crise provocada pela pandemia dissipasse as preocupações em torno das vacinas, na medida em que seria vista como crucial para derrotar a doença e permitir a recuperação das economias. No entanto, Scott Ratzan, membro do “Business Partners to CONVINCE”, diz que



“estamos a observar um crescimento desta desconfiança contra a ciência e o Governo”.





“Precisamos de abordar as preocupações legítimas sobre o ritmo acelerado do desenvolvimento, promessas políticas exageradas e os riscos de vacinação”, acrescentou Ratzan.

Especialistas apelam, por isso, à adoção de estratégias, alertando que se não for dada uma resposta a esta hesitação, os riscos serão muito elevados.

“A desconfiança provavelmente irá revelar-se um problema quando a vacina for disponibilizada”, alertam os cientistas.