OMS crítica vacinação lenta na Europa

”, afirmou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, em comunicado.Os programas de vacinação em grande parte da Europa foram afetados por atrasos, o que está a provocar um aumento de casos.A União Europeia tem sido criticada pelo seu ritmo de vacinação – apenas 16 por cento da população foi vacinada, em comparação com 52 por cento do Reino Unido.Bruxelas contrapõe e afirma que o Reino Unido obteve uma vantagem injusta nos contratos que assinou com os fabricantes de vacinas, alguns dos quais sedeados na União Europeia.

“Devemos acelerar o processo de fabricação, reduzindo as barreiras à administração de vacinas e usando cada franco que temos em stock”, acrescentou Hans Kluge.