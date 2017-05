OMS declara surto de Ébola na República Democrática do Congo

Jorge Almeida - RTP 12 Mai, 2017, 18:58 | Mundo

Das nove pessoas que terão contraído o vírus mortal, três morreram com Ébola. A confirmação foi feita através de testes no laboratório nacional na capital Kinshasa, disse em comunicado o representante da OMS no Congo, Allarangar Yokouide.



As pessoas começaram a ficar doentes a partir de 22 de abril na província de Bas-Uele, no extremo norte do país, acrescentou Yokouide.



A região afetada fica a 1.300 quilómetros a nordeste de Kinshasa, perto da fronteira com a República Centro-Africana.







"Estamos numa zona muito remota, muito florestada, por isso temos um pouco de sorte, mas levamos isto sempre muito a sério", disse o porta-voz da OMS, Eric Kabambi, à agência Reuters.



Mais de 11 mil pessoas morreram na epidemia de Ébola na África Ocidental em 2014-2015, principalmente na Guiné, na Serra Leoa e na Libéria. Na República Democrática do Congo registaram-se 40 mortos em 2014.

Esperança numa nova vacina

O Ébola foi pela primeira vez identificado na República Democrática do Congo (então Zaire), em 1976. Desde então, houve pelo menos nove surtos no país.



O correspondente de saúde da BBC, Tulip Mazumdar, afirmou que “não há necessidade de pânico. Embora este surto seja extremamente preocupante para as comunidades nesta parte remota do norte da RD Congo, é importante lembrar que o país tem eliminado mais surtos de Ébola do que qualquer outro lugar na Terra”.







Pela primeira vez na História, os médicos têm outra arma que podem usar, uma vacina experimental que pode ser administrada em caso de necessidade.