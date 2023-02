OMS e Guiné Equatorial estudam tratamentos experimentais contra vírus que causa febre hemorrágica

A medida, anunciada hoje em conferência de imprensa a partir de Genebra pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pretende responder ao surto deste vírus que se instalou naquele país africano e membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Conforme destacou o responsável da OMS, o surto foi detetado após a identificação de nove óbitos com sintomas de febre hemorrágica, no distrito de Nsok Nsomo, norte do país.

Até agora, 16 casos suspeitos foram registados na Guiné Equatorial e mais de 4.300 pessoas estão de quarentena nos distritos de Nsok Nsomo, Ebibeyin (província de Kie Ntem) e Mongomo (província de Wele Nzas). Depois de enviar oito amostras para o Instituto Pasteur no Senegal, o vírus Marburg foi confirmado numa delas.

As autoridades de saúde do país africano ativaram o plano de contingência, incluindo restrições de circulação nas zonas afetadas e procura de casos e acompanhamento de pessoas que estivessem estado em contacto com outras que estavam infetadas.

Enquanto isso, a OMS está a apoiar a Guiné Equatorial na sua resposta a este surto, com o envio de especialistas para gerir casos, prevenção de infeções, análises laboratoriais, fornecimento de materiais e comunicação de riscos.

Tedros garantiu que, no momento, não há nenhum caso confirmado nos Camarões ou Gabão, países vizinhos, mas a OMS está a colaborar com o Ministério da Saúde camaronês para "investigar um alerta naquele país".

"Também estamos a ajudar os governos dos Camarões e Gabão a prepararem-se para detectarem, isolar e tratar rapidamente qualquer caso suspeito", informou.

Atualmente, não há vacinas ou tratamentos aprovados para a doença causada pelo vírus de Marburg, e poucos estão em desenvolvimento. Na terça-feira, a OMS convocou uma consulta ao consórcio de vacinas e terapêuticas contra o vírus de Marburg, que inclui investigadores e especialistas de todo o mundo.

Da mesma forma, aquela agência internacional de saúde das Nações Unidas convocou o comité de vacinas, para determinar "quais as vacinas candidatas qur devem ser avaliadas primeiro", bem como "tomar medidas para preparar possíveis ensaios".

Tedros destacou que serão "as autoridades nacionais e os investigadores da Guiné Equatorial" quem tomará "qualquer decisão sobre os ensaios de vacinas e terapias contra o vírus de Marburg" a usar no país.

Esta é a primeira vez que o vírus Marburg, semelhante ao Ébola tanto nos sintomas quanto no modo de transmissão e mortalidade, é detetado na Guiné Equatorial.

Na África, surtos anteriores e casos esporádicos foram relatados em Angola, República Democrática do Congo (RDCongo), Quénia, África do Sul e Uganda. A Guiné-Conacri confirmou um caso em agosto de 2021, em Gueckedou, enquanto o Gana confirmou dois casos em julho de 2022.

Este vírus é transmitido às pessoas por morcegos frugívoros e espalha-se entre humanos através do contacto direto com fluídos corporais de pessoas, superfícies e materiais infectados.

A doença começa de forma aguda, com febre alta, dor de cabeça intensa e mal-estar geral, podendo evoluir para sintomas hemorrágicos graves. A letalidade é de cerca de 50 por cento.

O tratamento de suporte (reidratação oral ou intravenosa) e o tratamento sintomático melhoram a sobrevida.

Para já, o alerta de saúde declarado pelo Governo da Guiné Equatorial na província de Kie Ntem e no distrito de Mongomo, na província de Wele Nzas, ambos na parte continental do país, contempla uma restrição de movimentos de/para a área afetada por 45 dias e o encerramento da fronteira com os Camarões.