OMS envia vacinas para conter surto de cólera na Zâmbia

A Zâmbia, localizada na África Austral, tem lutado contra a propagação desta epidemia desde outubro e as autoridades viram-se forçadas a adiar o início do novo ano escolar.A OMS e a Vaccine Alliance (Gavi na sigla em ingês, uma organização internacional) contam conseguir reduzir o número de casos em todo o mundo em 90 por cento até 2030, graças à campanha de vacinação e à melhoria das condições de higiene. Contudo, ainda há poucas vacinas disponíveis e epidemias como a registada na Zâmbia ameaçam este objetivo., alertou a ministra da Saúde da Zâmbia, Sylvia Masebo, ao anunciar que o país recebeu 1,4 milhões de vacinas das 1,7 milhões de doses já aprovadas pela OMS.Segundo a governante,. A Zâmbia tem uma população de mais de 19 milhões de pessoas. Além disso, enquanto os adultos precisam de duas doses para a vacinação completa, as crianças pequenas podem precisar de três.Este passado fim de semana, a ministra reforçou as medidas de prevenção e de controlo da propagação da doença, como por exemplo, limitando o número de pessoas em cerimónias.A OMS tem manifestado preocupação com o aumento de infeções por tipos de cólera em todo o mundo, sendo o continente africano o que regista maior número de casos. Também a Cruz Vermelha apelou a um fundo de emergência e a ajuda humanitária para conter a propagação do surto de cólera na Zâmbia.”, afirmou à imprensa local John Roche, Chefe da Delegação do Grupo de Países da FICV para o Zimbabué, Zâmbia e Malawi.

"Com o aumento das chuvas e possíveis inundações, o surto de cólera poderá aumentar e tememos que muito mais vidas sejam perdidas. A Cruz Vermelha da Zâmbia necessita de mais recursos para apoiar o governo na intensificação de intervenções como a Comunicação de Riscos e o Envolvimento Comunitário, melhorando o acesso à água potável e ao saneamento para reduzir a epidemia e melhorando a gestão de casos comunitários para reduzir as mortes", disse também Cosmas Sakala, secretário-geral Interino da Sociedade da Cruz Vermelha da Zâmbia.







De acordo com as autoridades, esta será a pior crise de cólera que o país já viu desde a primeira em 1977.