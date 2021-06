OMS está preocupada com a variante Delta

A estirpe indiana está disseminada em 92 países e regiões do mundo e prevê-se que no fim de agosto represente 90% dos novos casos na União Europeia. Por sua vez, as autoridades indianas estão agora preocupadas com a nova mutação Delta Plus, a chamada variante nepalesa, mais transmissível ainda e com maior capacidade de infetar as células dos pulmões.