OMS inclui "burnout" na lista de doenças

Lusa27 Mai, 2019, 20:36 | Mundo

A entrada do "burnout" (ou stress profissional) na nova classificação internacional de doenças da OMS, que vigorará a partir de 01 de janeiro de 2022, baseia-se nas conclusões de peritos de saúde de todo o mundo e foi adotada pela Assembleia-Geral da organização, que decorre até terça-feira em Genebra, na Suíça.

"É a primeira vez que o `burnout` entra na classificação", afirmou hoje aos jornalistas um porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic.

Na classificação internacional de doenças da OMS, que serve de base para as estatísticas de saúde, o "burnout" surge na secção consagrada aos "problemas associados" ao emprego e desemprego, sendo descrito como "uma síndrome resultante de `stress` crónico no trabalho que não foi gerido com êxito".

A doença, de acordo com a OMS, caracteriza-se por "um sentimento de exaustão, cinismo ou sentimentos negativistas ligados ao trabalho e eficácia profissional reduzida".