OMS. Países não podem manter indefinidamente restrições às viagens

O Reino Unido anunciou repentinamente, domingo, a exigência de quarentena aos turistas oriundos de Espanha, levando a protestos de Madrid.







As consequências da decisão de Londres para a economia espanhola deverão ser graves e ecoam as recentes preocupações de Portugal, que tem sido mantido na "lista vermelha" britânica.

UE e a regra de não discriminação

O porta-voz do executivo comunitário para as áreas da saúde pública e transportes, Stefan De Keersmaecker, admitiu na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, que um Estado-membro pode aplicar a quarentena a quem regresse de determinadas regiões.







O responsável frisou contudo que "esperamos que seja respeitada a regra da não discriminação entre regiões com a mesma situação epidemiológica".

Bruxelas tem apelado a restrições "adequadas" para as viagens dentro da União e, esta segunda-feira,"O que é importante é que, quando um Estado-membro decida impor restrições, use a mesma abordagem relativamente a outros países ou regiões na mesma situação epidemiológica", explicou.