OMS pede a cedência de vacinas a países que estão já na fase de reforço

A Organização Mundial de Saúde pede que os países que estão a dar vacinas de reforço possam interromper esse processo para cederam vacinas a países com taxas reduzidas de inoculação. Quanto à evolução da pandemia, as notícias mais preocupantes chegam do leste europeu, por exemplo da Rússia.