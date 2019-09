OMS. Portugal entre os quatro países com diminuição da despesa em saúde pública

RTP11 Set, 2019, 10:53 / atualizado em 11 Set, 2019, 10:55 | Mundo

No documento sobre o acesso equitativo à saúde, dos 33 países analisados, a OMS concluiu que em 15 a despesa em saúde pública aumentou e noutros 14 se manteve dentro dos mesmos níveis, entre 2000 e 2017.



Nos restantes quatro países da região europeia foi registada uma redução na despesa em termos percentuais do seu Produto Interno Bruto (PIB). Nesta curta lista encontra-se Portugal, juntamente com a Irlanda, Hungria e Israel.



Do conjunto do total de países analisados, o relatório demonstra que a despesa em saúde pública representou entre 0,03 a 0,52 por cento do PIB. Portugal, por sua vez, surge com um investimento em saúde pública inferior a 0,2 por cento do PIB.



Em 2017, o Conselho Nacional de Saúde em Portugal divulgava um estudo em que classificava como insignificante a verba pública aplicada em promoção da saúde e prevenção da doença no país.



Por sua vez, a análise sobre os fluxos financeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indicava que os gastos em cuidados preventivos representam pouco mais de um por cento da despesa corrente do SNS.



Este foi o primeiro relatório da OMS sobre a equidade no setor, em que a organização recorda que investir em maiores recursos à saúde pública pode ajudar a reduzir a falta de igualdade no acesso.



"Muitas intervenções na promoção da saúde e prevenção da doença são bastante custo-efetivas e poupam dinheiro e recursos no curto, médio e longo prazo", refere o documento da OMS.

Pessoas com menos estudos morrem mais cedo

No relatório da OMS, Portugal surge como um dos países com maior esperança média de vida, situada nos 78 anos nos homens e 84 anos nas mulheres. Regista, no entanto, diferenças significativas nos homens consoante o nível educacional, apesar de estar longe de ser dos países em que o nível de escolaridade mais interfere na esperança de vida.



O agravamento das desigualdades revela um impacto na esperança média de vida. Tal como indica a OMS, "há um largo fosso na esperança de vida entre homens e mulheres em diferentes grupos sociais dentro do mesmo país".Na região europeia, a esperança média de vida em ambos os sexos passou de 76,7 em 2010 para os 77,8 em 2015.



De acordo com o relatório, as mulheres de grupos sociais mais desfavorecidos têm até menos sete anos de esperança média de vida comparativamente a mulheres com mais estudos. Nos homens com menor nível de escolaridade esse fosso é maior, com uma esperança média de vida reduzida até 15 anos.



A OMS indica que a proteção social e apoio ao rendimento, as condições de vida, relações sociais e a rede familiar, o acesso ao sistema de saúde e as condições de trabalho são os fatores que mais contribuem para o desequilibro nos indicadores de saúde e sublinha que não estão a ser corretamente conduzidos pelos países da região europeia.





A organização considera, no entanto, que a redução das desigualdades é possível, mesmo a curto prazo, e sugere a implementação de medidas como a redução da taxa de desemprego, o aumento da proteção social e maior investimento público em saúde.