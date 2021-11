OMS. Proibição de viagens não impede propagação da variante Ómicron

Jacky Naegelen - Reuters

Os países devem aplicar "uma abordagem baseada em evidências e risco" ao implementar qualquer medida com impacto nas viagens, relacionada com variante Ómicron do SARS-CoV-2, o coronavírus que causa a doença respiratória covid-19.