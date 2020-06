OMS recomenda que Timor-Leste continue alerta e vigilante

Rajesh Pandav disse à Lusa que, até agora, a combinação de medidas de saúde pública, medidas sociais e um "controlo inteligente" das fronteiras, permitiu ao país estar atualmente sem casos ativos, com um número baixo de doentes infetados.

"Mas Timor-Leste partilha uma fronteira terrestre com a Indonésia. Os casos na Indonésia e noutras partes do mundo, especialmente na Ásia, estão a aumentar. E é provável que vejamos esse efeito aqui também no futuro próximo", considerou.

"É por isso que precisamos permanecer alertas, vigilantes e continuar a fortalecer a preparação e a resposta para futuras importações de casos", sublinhou.

Pandav falava à Lusa no dia em que Timor-Leste termina o seu terceiro período de 30 dias em estado de emergência devido à pandemia, estando há quase dois meses sem novos casos e atualmente sem casos ativos, com a recuperação dos 24 doentes infetados.

A resposta relativamente rápida das autoridades, com o fecho de fronteiras e a quarentena obrigatória a quem chegava, a resposta pronta da população timorense -- dezenas de milhares de pessoas saíram de Díli -- e alguma sorte permitiram a Timor-Leste, pelo menos para já, evitar danos no campo da saúde.

Mesmo antes do primeiro caso ser detetado, as autoridades, apoiadas pela OMS e por vários parceiros de desenvolvimento -- incluindo a China, Austrália, União Europeia, Japão e Nova Zelândia -- introduziram um conjunto de medidas para procurar responder a eventuais casos.

Pandav destacou, entre outras questões, a entrada controlada e depois totalmente limitada de pessoas em Timor-Leste, com todos "obrigatoriamente submetidos a quarentena de 14 dias em instalações identificadas pelo Governo e hotéis reutilizados".

Foi igualmente preparado um centro de isolamento e dada formação a equipas técnicas e de emergência, com um reforço significativo da capacidade do Laboratório Nacional de Timor-Leste que tem capacidade de testar a nível nacional.

"Profissionais de saúde, equipa de suporte e equipas de emergência foram treinados rapidamente na gestão de casos e controlo de infeções", recordou.

Apesar do país ter recebido apoio com algum equipamento médico e material de proteção pessoal, o sistema de saúde nacional continua a enfrentar vários desafios, tanto em termos de infraestruturas como de meios técnicos e humanos.

Problemas crónicos do próprio sistema que são ampliados numa situação como a de pandemia.

"Um dos maiores desafios do país é garantir que há capacidade no país para lidar com cases graves e severos e com a abertura das fronteiras. Importa também gerir o potencial grande influxo de pessoas, garantindo a quarentena e que as estruturas de isolamento estão prontas", sublinhou.

Numa apresentação esta semana `online` organizada pela OMS com vários países, uma das porta-vozes do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Odete da Silva Viegas, fez um ponto de situação da resposta à pandemia no país.

Um dos pontos centrais da atual resposta continua a ser a vigilância sentinela, um processo de rastreio em todos os centros de saúde do país que realiza testes a que se apresente com sintomas de doenças respiratórias, que podem estar a `esconder` eventuais casos de covid-19.

O país não teve, até ao momento, qualquer caso de transmissão comunitária, com os casos confirmados a serem importados ou resultantes de contactos diretos, em locais de quarentena com pessoas infetadas.

Dos 24 casos positivos, um deles foi um profissional de saúde.

