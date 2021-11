OMS reúne-se hoje por causa da variante Omicron

A OMS criou um grupo de trabalho internacional para reunir mais dados sobre a variante.Os primeiros casos foram detetados em jovens, que tendem a apresentar sintomas ligeiros.

O relatório da OMS refere que os testes PCR conseguem detetar a infeção com a Omicron, mas não se sabe se os testes rápidos de antigéneo são eficazes.





A nova variante da Covid-19 continua a disseminar-se por todo o mundo. Para além da Bélgica, Reino Unido, Itália, Alemanha, Austrália e Israel, os Países Baixos e a Dinamarca também confirmaram os primeiros casos este domingo.