OMS. Taxa de infeção por Covid-19 está próxima do valor mais elevado desde o início da pandemia

alertou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, durante uma conferência de imprensa que decorreu esta sexta-feira.No último relatório , a 13 de abril, a OMS comunicou que

Segundo os dados da OMS, foram já registados mais de 138,4 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo e há perto de três milhões de mortes confirmadas, sendo que um milhão dos óbitos foram registados na Europa.

Os maiores aumentos nos novos casos foram registados na Índia (873.296 novos casos, o que representa um aumento de 70 por cento), nos Estados Unidos (468.395 novos casos, o que se traduz num aumento de cinco por cento), no Brasil (com 463.092 novos casos, o que representa uma redução de oito por cento), na Turquia (353.281 novos casos, um aumento de 33 por cento) e em França (265.444 novos casos, o que se traduz num aumento de nove por cento).Todas as semanas surgem, em território europeu, mais de um milhão e seiscentos mil novos infetados, apesar das restrições impostas pelos vários países e da campanha de vacinação em curso.

Índia com recorde de infeções pelo oitavo dia consecutivo

A situação na Índia é uma das mais preocupantes atualmente, tendo reportado o maior número de casos de Covid-19 no mundo no último mês.

A Índia é o segundo país a nível mundial com o maior número de casos reportados, cerca de 14,3 milhões. O país regista ainda um total de 174.308 mortes desde o início da pandemia.

Enquanto o país luta contra uma segunda onda da pandemia de Covid-19, com novas restrições impostas em Mumbai, Nova Deli e outras cidades, crescem os apelos para que as autoridades acelerem o programa de vacinação, alertando que os hospitais estão sobrelotados.No entanto, esse número de doses administradas cobre apenas uma pequena fração dos seus 1,35 mil milhões de habitantes.enquanto as infeções aumentam exponencialmente.A desaceleração na vacinação justifica-se pela falta de vacinas no país, que até agora foi um grande exportador.A Índia está a vacinar apenas pessoas com mais de 45 anos, tendo dado início à sua campanha de vacinação em meados de janeiro, inoculando primeiramente os profissionais de saúde e depois outros trabalhadores da linha da frente.Muitos Estados indianos têm procurado ampliar a campanha de vacinação, de forma a incluir todos os adultos, mas o Governo já alertou que as doses são “finitas”, embora suficientes para cobrir os grupos prioritários.Com a nova vaga de infeções, o Governo indiano decidiu mudar de estratégia e alterou as regras para permitir uma aceleração da importação de vacinas. O país comprará ainda este mês várias doses da vacina russa Sputnik V, esperando vacinar até 125 milhões de pessoas.

A Índia está atualmente a administrar a vacina da Covaxin e da AstraZeneca. Segundo a agência Reuters, o país também procura importar vacinas da Pfizer, Moderna e da Johnson & Johnson.