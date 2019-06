Onda de calor começou a dissipar-se na Europa

Durante a madrugada cerca de 70 pessoas tiverem que deixar as casas por precaução e 200 saíram de um parque de campismo.



O vento forte e a constante mudança de direção dificultam o trabalho apesar do reforço de meios: mais de dois mil hectares destruídos nas províncias entre Madrid e Toledo, estado de alerta praticamente em todo o território devido as temperaturas acima dos 42 graus. E em certas ruas de Madrid quase se pode falar em 50 graus.



França chegou aos 46 graus, com as autoridades a alargarem os horários nos parques e piscinas. Paris ativou o plano de emergência para evitar mortes pelo calor como aconteceu em 2003.



Na Polónia, 38 graus. Desde que há registos, nunca o termómetro tinha atingido tal valor.



Na última semana, o clima está a baralhar a tradição. Portugal, mais fresco, ficou fora da rota da onde de calor do norte de África para o norte da Europa e que levou pó de areia do deserto do Saara até aos Alpes suíços.



Ao fim de uma semana, com o mês de junho a bater recordes, a informação chega para alívio de muitos: o termómetro vai baixar.



Enquanto isso, os alemães fazem a experiência pouco usual em Berlim, nas Portas de Brandenburgo: os efeitos de 42 graus sobre um gelado.