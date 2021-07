Onda de calor provoca incêndios nos EUA

O Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, registou temperaturas recorde no sábado. A onda de calor que atinge a zona oeste dos Estados Unidos tem prejudicado a difícil luta dos bombeiros contra os incêndios. A situação agrava-se no norte da Califórnia e também no Nevada, onde as autoridades já tiveram de evacuar uma localidade junto à fronteira.