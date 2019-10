Onda de protestos no Líbano leva à demissão do primeiro-ministro

As ruas de Beirute começaram a encher-se com manifestações contra o governo, contra a corrupção e em defesa de melhores condições de vida.Num país que tem uma das maiores dívidas públicas do mundo e que, segundo os analistas, corre o risco de colapso económico, o governo ainda recuou na aplicação de novos impostos, avançando de imediato com um pacote de reformas, mas a situação já estava descontrolada.Vários grupos religiosos, que estão quase sempre em luta pelo poder, decidiram unir-se. Também por isso, os protestos das últimas semanas foram já considerados os maiores desde a independência do país, na década de 40.Agora, o primeiro-ministro Saad al-Hariri acabou por anunciar, esta tarde, que vai apresentar a demissão ao presidente Michel Aoun.





É um tema em destaque na tarde informativa da Antena 1, numa edição de Nuno Rodrigues e análise do jornalista José Manuel Rosendo.