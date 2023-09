As Shakespeare wrote in Hamlet, “Something is rotten in the state of Denmark.” 1st: Defense Minister Li Shangfu hasn’t been seen or heard from in 3 weeks. 2nd: He was a no-show for his trip to Vietnam. Now: He’s absent from his scheduled meeting with the Singaporean Chief of Navy… — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 15, 2023

Desde então terá faltado a várias reuniões, mas uma porta-voz do Governo chinês terá dito que “não estava a par da situação”. O ministro chinês da Defesa não sai da China, desde meados de agosto, quando se deslocou a Moscovo e Minsk.Enquanto- depois de Qin Gang, ter desaparecido há mais de dois meses e ter sido afastado do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, alegadamente por “motivos de saúde” –segundo noticia a agência noticiosaDe acordo com informação da BBC , os oficiais chineses raramente faltam a reuniões por motivos de saúde, uma vez que são submetidos regularmente a exames médicos rigorosos. Deste modo, os alegados “problemas de saúde” de vários membros do governo da China, parecem não explicar o desaparecimento dos homens próximos do líder chinês, Xi Jinping.Esta sexta-feira, Rahm Emanuel, embaixador dos EUA no Japão, questionou a ausência de Li Shangfu,ao escrever na sua conta da rede social Twitter, antigo X,Citando Shaskespeare, na sua obraSegundo o que jornal norte-americano Wall Street Journal, escreveu esta sexta-feira, o ministro chinês da Defesa estava a ser afastado do seu cargo, versão confirmada peloque avança queuma vez que faz parte da lista de personalidades visadas pelas sanções norte-americanas, isto por ter vendido equipamento militar a entidades russas, também elas sancionadas.De acordo com os especialistas, uma vez mais o mistério em torno dos desaparecimentos súbitos e inexplicados de altos funcionários de Pequim mostra a opacidade da liderança política chinesa, habituada a lidar com. O analista Bill Bishop, explicou à BBC tal como fizeram os seus antecessores., disse Neil Thomas, especialista em política de elite chinesa do Asia Society Policy Institute, à BBC . No entanto, Neil Thomas acrescenta queuma vez que nenhum dos quadros afetados faz parte do seu círculo íntimo".