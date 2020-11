ONG acusa autoridades egípcias de fazerem desaparecer um dos seus líderes

"Karim Ennarah, diretor de justiça criminal da IEDP (Iniciativa Egípcia pelos Direitos Pessoais) foi preso quando estava de férias em Dahab, no sul de Sinai", denunciou a organização de direitos humanos numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Ennarah "foi levado pela polícia de segurança nacional para um local desconhecido", acrescentou a organização não-governamental (ONG) egípcia, sem avançar possíveis acusações contra o responsável.

No domingo, a organização denunciou a detenção de Mohamed Bacheer, o gestor administrativo da IEDP, acusado nomeadamente de se ter "juntado a um grupo terrorista" e "divulgado informações falsas".

De acordo com a IEDP, Bacheer foi questionado pelo procurador do Supremo Tribunal de Segurança do Estado sobre o seu trabalho e, em particular, sobre uma visita realizada em novembro ao seu escritório no Cairo por "uma série de embaixadores e diplomatas".

O diretor administrativo da IEDP ficou detido durante 15 dias e vai voltar a ser interrogado mais tarde. Segundo a lei egípcia, a prisão preventiva pode durar até dois anos.

No início de novembro, o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Sameh Choukri disse, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, que "não há detenções arbitrárias, mas sim detenções em aplicação da lei".

"O Egito é um Estado de direito", garantiu.

Segundo várias ONG, cerca de 60.000 detidos no Egito são presos políticos. Desde a destituição pelo exército egípcio, em 2013, do Presidente islâmico Mohamed Morsi e a chegada ao poder, no ano seguinte, de Abdel Fattah al-Sisi, a oposição enfrenta uma repressão crescente.