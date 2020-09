ONG acusa forças de segurança da Guiné-Conacri de não evitarem violência durante eleições

No relatório intitulado "`Eles Deixaram as Pessoas Matarem-se Umas às Outras`: A Violência em Nzérékoré Durante o Referendo Constitucional e as Eleições Legislativas da Guiné-Conacri", a organização de defesa dos direitos humanos debruça-se sobre a violência registada em 22 de março, quando os guineenses foram chamados a votar alterações à Constituição do país e a escolher a composição da Assembleia Nacional.

De acordo com a ONG sediada em Nova Iorque, os confrontos entre apoiantes do Governo e opositores resultaram na morte de pelo menos 32 pessoas e em ferimentos em mais de 90 outras.

A HRW recorda que vários observadores alertaram para a possibilidade de atos de violência com o anúncio de um referendo que a oposição suspeitava poder oferecer ao chefe de Estado do país, Alpha Condé, um recomeço da contagem do número de mandatos presidenciais.

O documento hoje divulgado pela HRW, resultante de 48 entrevistas a vítimas e testemunhas e a 31 familiares das vítimas, médicos, jornalistas, advogados, académicos, membros da oposição e da sociedade civil, relata a violência em Nzérékoré, uma localidade na região de Forest, no sudeste do país, onde "as controversas eleições instigaram tensões intercomunitárias e étnicas de longa data".

"A violência em Nzérékoré começou no dia da eleição, no bairro de Bellevue, onde as testemunhas dizem que os confrontos entre apoiantes do Governo e apoiantes da oposição rapidamente degeneraram, iniciando a violência pela cidade", refere-se no relatório.

De acordo com o documento, as vítimas referem que a violência que se propagou pela cidade "atravessava regularmente as linhas étnicas", com agrupamentos de membros armados do grupo étnico guerzé, regularmente associados à oposição, a enfrentarem membros armados dos grupos étnicos konianké e malinké, considerados apoiantes do partido no poder.

"Algumas vítimas foram, aparentemente, visadas devido à sua identidade étnica. Muitas das vítimas foram baleadas, cortadas ou agredidas até à morte e pelo menos uma foi queimada viva", lê-se no relatório, que dá conta também do registo da violação de uma rapariga de 17 anos por parte de um grupo de homens armados.

No documento, a HRW regista a inação das forças de defesa e segurança presentes que "não intervieram".

No entanto, as autoridades dizem ter tomado "medidas adequadas para pôr fim à violência", incluindo um recolher obrigatório, a detenção de mais de 100 pessoas e o destacamento de reforços militares. Da mesma forma, o relatório diz que as autoridades acusaram a oposição de estar por detrás da violência em Nzérékoré.

"As forças de segurança da Guiné-Conacri ou foram incapazes ou não estavam dispostas para travar a violência devastadora que acompanhou as eleições legislativas e o referendo constitucional em Nzérékoré", disse a investigadora da HRW Ilaria Allegrozzi.

A investigadora acrescenta que para as eleições presidenciais de 15 de outubro, o Governo "deve tomar medidas urgentes para assegurar que as forças de segurança respeitam e protegem os direitos da população ao protesto político e à participação, atuando com contenção e com respeito pelos direitos humanos".

Inicialmente a Guiné-Conacri contabilizava apenas quatro mortes, mas viria, mais tarde, a admitir um número superior, de 30 vítimas mortais. Um valor, ainda assim, inferior às 32 mortes documentadas pela HRW.

Apesar de a maioria das mortes ter sido provocada por cidadãos armados, as testemunhas entrevistadas pela organização referem que as forças de segurança são responsáveis pela morte de pelo menos duas pessoas, incluindo uma grávida.

As autoridades são ainda acusadas de deterem várias pessoas que mantiveram ilegalmente no campo militar de Beyanzin, em Nzérékoré, entre os dias 22 d 25 de março.

A HRW refere também que questionou, no início deste mês, o ministro da Segurança e Proteção de Civis, Albert Damantang Camara. O governante respondeu em 21 de setembro com um relatório da polícia guineense datado de 30 de abril, que refere que o executivo da Guiné-Conacri tinha iniciado uma comissão de inquérito para identificar os responsáveis pelos crimes.

Ainda assim, o relatório não aborda o papel das forças de segurança na resposta à violência em Nzérékoré.