ONG acusam farmacêuicas de impedir investigação ao novo coronavírus

Duas organizações não-governamentais acusam as grandes farmacêuticas de terem impedido uma investigação sobre o coronavírus, proposta por Bruxelas. As ONG em causa analisaram também as parcerias publico-privadas dos últimos 15 anos e afirmam que os grupos de lóbi das indústrias da saúde e do ambiente beneficiaram de 3.700 milhões de euros em fundos de investigação.