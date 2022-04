ONG alarmadas com forte aumento das execuções no Irão, sobretudo de mulheres

"O Irão está a iniciar um regresso em força à cena internacional com as negociações sobre o seu programa nuclear", mas, ao mesmo tempo, o país "prosseguiu as execuções" e "utilizou a pena de morte como instrumento de repressão contra muitos opositores", denunciaram as ONG Iran Human Rights (IHR) e Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) num relatório hoje divulgado.

Pelo menos 333 pessoas foram executadas no Irão em 2021, o que representa um aumento de 25% em relação às 267 de 2020, segundo o 14.º relatório anual sobre a pena de morte da IHR, com sede na Noruega, e da ECPM, sediada em França, que consideram a situação alarmante.

De acordo com o documento de mais de 100 páginas, pelo menos 17 mulheres foram executadas em 2021, em contraste com nove em 2020.

As execuções no Irão -- um dos países que mais aplicam penas de morte, juntamente com a China e a Arábia Saudita -- efetuam-se por enforcamento.

Verifica-se no Irão um "recurso sistemático" à tortura física e psicológica nas prisões "para obter confissões e, em quase todos os casos de condenação à morte, estas assentam em confissões arrancadas ao prisioneiro", denunciou hoje Mahmood Amiry-Moghaddam, diretor da IHR, numa conferência de imprensa por videoconferência.

A presidente da ECPM, Aminata Niakate, disse hoje ter ficado "muito impressionada" com os casos citados no relatório "de uma mulher que sofreu um ataque cardíaco ao ver homens a serem executados à sua frente e que foi mesmo assim enforcada, já sem vida, ou do jovem que foi seis vezes levado até à forca antes de ser finalmente executado, uma verdadeira tortura psicológica".

O diretor da IHR sublinhou que defensores dos direitos humanos iranianos correram "riscos consideráveis" para reunir as informações constantes deste relatório e informar o mundo.

"A República Islâmica é um dos únicos países do mundo que continuam a executar delinquentes juvenis", tendo executado pelo menos dois em 2021, lamentou.

De acordo com estas ONG, "o número de execuções relacionadas com o tráfico de droga -- que nem sequer é considerado o crime mais grave -- deu um salto espetacular, com um total de 126 executados no ano passado, ou seja, mais uma centena que no ano anterior (25 em 2020)".

As ONG destacam igualmente que "o número das execuções aumentou após a eleição do Presidente Ebrahim Raissi, em junho passado, e duplicou na segunda metade de 2021, em relação à primeira metade do ano".

"Os terríveis números da República Islâmica em matéria de direitos humanos e de pena de morte não estão incluídos nas negociações do JCPOA (o acordo de 2015 destinado a impedir o Irão de desenvolver armas nucleares)", salientou Amiry-Moghaddam, lamentando que "as autoridades iranianas estejam sujeitas a menos vigilância enquanto estão em curso essas negociações".

"Qualquer negociação entre o Ocidente e o Irão deve incluir a questão da pena de morte nas suas prioridades", defendeu o diretor-geral da ECPM, Raphael Chenuil-Hazan.

O número de execuções de pessoas pertencentes a minorias étnicas continuou também a aumentar em 2021.

No mesmo ano, foram reportados vários casos de mortes suspeitas na prisão, que terão sido causadas por tortura ou recusa de tratamento adequado, indicam as ONG, frisando que ninguém foi responsabilizado por essas mortes.

Tal como em 2020, a maioria dos prisioneiros foi executada após condenação por assassínio.

De entre as 17 mulheres enforcadas, 12 foram-no por terem cometido assassínio. As ONG estão preocupadas com o crescente número de mulheres condenadas por terem matado os maridos, em casos que poderiam ser de legítima defesa, por serem vítimas de violência às mãos deles.

A lei encoraja os queixosos (famílias da vítima ou do condenado, se este for acusado de ter matado um membro da sua família) a assistirem pessoalmente à execução, segundo as ONG.

O relatório descreve o caso de Maryam Karimi, condenada por ter assassinado o marido abusivo que se recusava a dar-lhe o divórcio. Em março de 2021, a filha de Maryam Karimi levou a cabo ela mesma a execução da mãe.

Todavia, as ONG sublinham "até que ponto a população iraniana contesta as práticas do regime".

"A prática desumana [da pena de morte] não é popular entre os iranianos: ela é utilizada pelas autoridades para espalhar o medo e fazer dos simples cidadãos cúmplices da sua brutalidade e da sua violência", indica o diretor da Iran Human Rights.