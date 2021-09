ONG ambientalistas alertam doadores internacionais para exploração florestal na RDCongo

As organizações não-governamentais (ONG), entre as quais a Greenpeace e a Rainforest Foundation, tinham já protestado em julho contra o plano do Governo da RDCongo de "levantar a moratória sobre a concessão de títulos de exploração madeireira".

A RDCongo tem a "segunda maior floresta tropical do mundo depois do Brasil", que representa "um reservatório de carbono e uma reserva de biodiversidade de importância global", sublinharam hoje as organizações ambientalistas, apelando desta vez à comunidade internacional a não "permanecer em silêncio".

Se a moratória for levantada, as ONG advertem numa declaração que "a área da floresta tropical da RDCongo a ser entregue às empresas madeireiras poderá aumentar em 20 milhões de hectares, potencialmente até 60-70 milhões de hectares", que são atualmente o lar de "milhares de comunidades locais e de povos indígenas", bem como de "espécies ameaçadas, tais como gorilas de montanha, elefantes florestais e o endémico okapi".

Entre as áreas suscetíveis de serem entregues aos silvicultores, constam "mais de um milhão de hectares em turfeiras", cuja exploração poderá, segundo as ONG, libertar uma quantidade de dióxido de carbono estimada em mais de 10 mil milhões de toneladas.

"Em Bruxelas, Londres ou Washington, os doadores falam de uma economia verde, enquanto continuam a financiar países cujas políticas (...) aceleram extinções massivas que aquecem o planeta", lamenta Irene Wabiwa Betoko, gestora da Greenpeace de projetos internacionais para a floresta da Bacia do Congo, citada num comunicado de imprensa da organização.

"O povo congolês e a comunidade internacional merecem melhor", reforça a ativista.