ONG contra estrangulamento da atividade na Venezuela

"Fazemos um apelo à Assembleia Nacional a não insistir em avançar com a discussão de um texto que viola claramente múltiplos direitos humanos, desrespeita a Constituição Nacional e não contribui em nada para melhorar o ambiente do país num contexto de Emergência Humanitária Complexa", lê-se na carta, assinada por 236 ONG e personalidades.

No pedido, denunciaram o "caráter abertamente violador do direito à liberdade de associação e de outros direitos humanos" da lei, que "ocasionará o encerramento definitivo e a militarização do espaço cívico", causando "danos irreparáveis aos direitos da população e à sociedade".

"Não se trata de um instrumento de regulação, uma vez que já existe um sistema regulador legalmente estabelecido e favorável ao exercício da liberdade de associação, de acordo com a norma constitucional, tanto em termos de registo, como de responsabilidades e fiscalização", explicaram.

No entanto, precisaram que o Estado tem introduzido mecanismos discricionários e arbitrários, que dificultam os procedimentos.

Os signatários da carta defenderam que, se for aprovada, a lei vai transformar o direito associativo em um assunto de "ordem pública" e reforçará a suspeita e presunção de crimes, permitindo a intervenção injustificada das forças militares e de segurança na vigilância e controlo das associações.

O documento salientou que a lei vai impor ainda a autorização, o controlo e a fiscalização do Estado sobre as ONG e requisitos adicionais desnecessários e não compatíveis com a condição civil das associações, de impossível cumprimento.

Na carta, os signatários advertiram a comunidade internacional e os atores envolvidos na superação da crise venezuelana e na procura de uma transição pacífica e democrática que não podem ignorar esta ameaça, que pode comprometer a realização de eleições justas, seguras e livres na Venezuela.