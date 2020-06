ONG critica absolvição do Estado moçambicano no homicídio de observador eleitoral

"Não estamos satisfeitos com a absolvição do Estado da responsabilidade civil por ter ficado claro em sede de julgamento que os polícias estavam em missão de serviço a cumprir uma ordem superior", afirmou Adriano Nuvunga, diretor do CDD, em declarações à Lusa.

O CDD pagou os honorários da assistência jurídica à família de Anastácio Matavel durante o julgamento do caso, cujo acórdão foi conhecido na quinta-feira.

Adriano Nuvunga considerou "uma humilhação" a indemnização de 1,5 milhões de meticais (19 mil euros) a que o tribunal obrigou os arguidos condenados a pagarem à família da vítima.

"Não estamos satisfeitos com o valor da indemnização por ser bastante irrisória, é uma outra forma de humilhação da família", sublinhou Adriano Nuvunga.

A família pretendia uma compensação de 35 milhões de meticais (446,6 mil euros).

O Tribunal Judicial da Província de Gaza, sul de Moçambique, condenou na quinta-feira os seis polícias a penas de prisão entre três e 24 anos pelo seu envolvimento no homicídio do observador eleitoral, em outubro passado.

O acórdão proferido pela juíza Ana Liquidão condenou Tudelo Guirrugo, Edson Silica e Alfredo Macuácua a 24 anos de prisão, Euclídio Mapulasse, 23 anos, e Januário Rungo e Justino Muchanga a três anos de cadeia.

O sétimo arguido e único civil no caso Ricardo Manganhe foi absolvido.

Um outro polícia acusado de participação no homicídio, Agapito Matavel, é alvo de um processo autónomo, por se encontrar foragido.

Dois agentes da corporação, Nóbrega Chaúque e Martins William, morreram quando a viatura que transportava os acusados capotou, durante a tentativa de fuga do local do crime.

O homicídio de Anastácio Matavel mereceu condenação no país e no estrangeiro, dado o caráter violento, em plena campanha eleitoral para as eleições moçambicanas de 15 de outubro do ano passado.