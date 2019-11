ONG denuncia ataque aos profissionais de sáude pelas forças de segurança iraquianas

Num comunicado, a organização não-governamental (ONG) disse que as forças de segurança iraquianas usaram "munição real" e gás lacrimogéneo contra equipas médicas, hospitais de campanha perto das manifestações e até ambulâncias.

"Os médicos tornaram-se vítimas da força estatal excessiva", disse a diretora da HRW para o Médio Oriente, Sarah Leah Whitson.

Sarah Leah Whitson acrescentou que "esses ataques mostram total desconsideração pela necessidade imperativa de garantir que os profissionais de saúde possam realizar o seu trabalho essencial" durante os protestos.

A HRW reuniu testemunhos de vários médicos em Bagdad e em outros locais no Iraque. Segundo o relato anónimo de um deles, um colega morreu enquanto tratava feridos numa área da capital, apesar de a polícia iraquiana lhe ter dado permissão para trabalhar no local.

A vítima, identificada como Abbas Ali, foi baleada primeiro na mão e depois no pescoço, enquanto atendia um manifestante, apesar de estar a usar uma bata médica.

"Não acho que seja a única morte, mas é a única que documentámos", disse hoje Belkis Wille, investigador da HRW, à agência de notícias EFE.

"Os médicos estão separados dos protestos para não serem alvos (das forças de segurança)", disse Wille, acrescentando que, no entanto, foram atacados quando tratavam pacientes longe das áreas onde as manifestações ocorrem.

"É algo que nunca vimos antes no Iraque", disse Belkis Wille.

Além disso, o investigador sublinhou que, apesar da violência, "as ameaças não impediram (os médicos) de ajudar" os manifestantes.

"Se as forças iraquianas estão a violar as regras, a responsabilidade recai sobre o governo, mesmo que as autoridades não tenham dado a ordem, isso porque o governo tem o dever de proteger os direitos de todos os iraquianos", disse Wille.

Portanto, a HRW apelou às autoridades que garantam assistência médica a quem precisa, ao mesmo tempo pediu uma investigação independente às mortes pelas forças de segurança, na qual devem participar especialistas internacionais.

Os protestos eclodiram no Iraque a 01 de outubro pela primeira vez e foram retomados no dia 25 desse mesmo mês.

Até 07 de novembro, pelo menos 269 pessoas morreram e mais de 8.000 ficaram feridas, segundo a ONU.