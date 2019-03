ONG denuncia importação ilegal de Madeira em Portugal

Foto: Thierry Gouegnon - Reuters

A denúncia surge por parte da organização não-governamental Global Witness, que num relatório diz que há dez empresas europeias suspeitas de terem cometido ilegalidades na importação de madeiras.



A jornalista Ana Jordão escutou as denúncias da organização, que aponta o dedo a uma empresa de exportação e importação de madeiras sediada no distrito do Porto.



A Antena 1 já contactou a Interarrod, empresa de Avintes, no concelho de Vila Nova de Gaia. Para já, a administração da empresa recusa prestar declarações e promete uma resposta nos próximos dias.



A rádio pública também contactou o Instituto Conservação da Natureza e Florestas, mas ainda não obteve resposta.