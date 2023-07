ONG denuncia violações e pilhagens por grupos islâmicos armados no Mali

A situação agravou-se com a saída das forças de manutenção da paz da ONU e tem forçado milhares de pessoas a fugir das regiões de Ménaka e Gao, salientou a ONG.

"No meio dos abusos crescentes, o Governo militar de transição do Mali obteve a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a partida da força de manutenção da paz da ONU, a Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali (MINUSMA), a partir de 01 de julho. As autoridades do Mali terão de trabalhar mais estreitamente com os organismos regionais e os governos doadores para resolver o crescente vazio de segurança e de ajuda", sustentou, em comunicado.

A investigadora da HRW para o Sahel, Ilaria Allegrozzi, afirmou, citada na mesma nota, que "os grupos armados islâmicos estão a atacar brutalmente os civis e a alimentar uma enorme emergência humanitária".

"A partida das forças de manutenção da paz da ONU significa que as autoridades do Mali precisam de intensificar os esforços para proteger os civis e trabalhar em estreita colaboração com os parceiros internacionais para garantir que as pessoas deslocadas tenham acesso a ajuda e serviços básicos", defendeu.