ONG denunciam "torturas" e "execuções sumárias" no Chade

A OMCT, a maior coligação de organizações não-governamentais (ONG) que lutam contra a detenção arbitrária, a tortura, as execuções sumárias e arbitrárias, os desaparecimentos forçados e outras formas de violência, disse ter informado as Nações Unidas de casos de "tortura" e "execuções sumárias" por parte dos militares chadianos.

A oposição havia convocado manifestações contra o regime do general Mahamat Idriss Déby Itno, que tinha acabado de prolongar por mais dois anos o período de transição para as eleições, sob a proposta de um fórum nacional boicotado por grande parte da oposição, sociedade civil e rebelião armada.

O prolongamento do calendário foi feito 18 meses depois de ser proclamado Presidente - então à frente de uma junta militar - para substituir no cargo o pai, Idriss Déby Itno, morto em combate contra rebeldes.

O governo de transição chadiano reconheceu a morte de cerca de 50 pessoas em 20 de outubro, incluindo cerca de dez agentes da polícia que enfrentaram, alegaram as autoridades, uma "insurreição" violenta.

Fontes médicas e ONG referiram dezenas de manifestantes mortos a tiro e centenas de feridos em Djamena e em várias outras cidades.

"Na sequência das graves violações dos direitos humanos que acabam de ensanguentar o Chade", o OMCT, com sede em Genebra, anuncia em comunicado de imprensa, com mais duas ONG chadianas, ter transmitido informações sobre o sucedido a "quatro relatores especiais das Nações Unidas", incluindo "o defensor de direitos humanos" e os que acompanham casos de "execuções sumárias e tortura".

A OMCT e as duas ONG "solicitam urgentemente investigações independentes e imparciais para que os responsáveis ??sejam identificados, julgados e punidos".

A oposição havia convocado manifestações pacíficas para exigir o fim imediato do período de transição e o regresso dos civis ao poder via realização de eleições.

As autoridades militares acusam a oposição de ter fomentado uma tentativa de "golpe de Estado através de uma insurreição armada", com recurso a "1.500 jovens recentemente treinados em guerrilha urbana", mas sem adiantar mais informações.

O OMCT evoca pelo menos "80 mortos" numa "avaliação provisória" em N`Djamena e Moundou, Doba, Koumra e Bebedjia, quatro cidades do sul.

No comunicado, a OMCT e as duas ONG denunciam que "corpos de manifestantes mortos foram recuperados este fim de semana no rio Chari em Djamena", "salas de aula da escola comunal de Abena foram transformadas em prisão" na capital e "jovens terão sido sumariamente executados durante a manhã [de hoje]".

A OMCT faz ainda referência a "centenas de manifestantes detidos, alguns deles torturados".

A União Africana (UA) e a União Europeia (UE) "condenaram veementemente" a repressão às manifestações pela polícia e, os 27 falam ainda de "graves violações das liberdades de expressão e manifestação".

A França, aliada chave do Chade, "condenou" a "violência e o uso de armas letais contra os manifestantes".

Também os Estados Unidos condenaram a violência e afirmaram-se "profundamente preocupados com os relatos de baixas", exortando "todas as partes a desanuviar a situação e a exercer contenção", além de pedirem a responsabilização dos responsáveis pela violência.