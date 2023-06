ONG KidsRights alerta. Guerra na Ucrânia agrava pobreza infantil a nível mundial





“Tudo isto equivale a uma crise de grande gravidade, uma vez que os direitos e os meios de subsistência das crianças continuam a ser despedaçados pelas tensões mundiais”, frisa a KidsRights. O alerta da KidsRights, baseado em números fornecidos pelas agências da ONU, revela ainda que as crianças estão também ameaçadas pelas alterações climáticas e pelo impacto da pandemia de covid-19 na saúde.”, frisa a KidsRights. O índice da KidsRights é a única classificação anual que analisa a forma como os direitos das crianças são respeitados.



A invasão russa da Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro de 2022, juntou-se a uma lista de crises pré-existentes que afetavam os direitos das crianças.



“Uma em cada quatro crianças em todo o mundo deverá viver abaixo do limiar da pobreza este ano, em resultado da guerra na Ucrânia, que fez subir os preços da energia e dos alimentos em todo o mundo”, acrescenta a KidsRights no relatório.



As 7,5 milhões de crianças ucranianas são “desproporcionadamente afetadas pela guerra”. Grande foi deslocada, frisa o documento. A invasão russa da Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro de 2022, juntou-se a uma lista de crises pré-existentes que afetavam os direitos das crianças., em resultado da guerra na Ucrânia, que fez subir os preços da energia e dos alimentos em todo o mundo”, acrescenta a KidsRights no relatório.As 7,5 milhões de crianças ucranianas são “desproporcionadamente afetadas pela guerra”. Grande foi deslocada, frisa o documento. A Suécia, Finlândia e a Islândia estão entre os países mais bem classificados entre 193 nações. No lado oposto da tabela está o Chade, Sudão do Sul e o Afeganistão.



A inflação pós-pandemia e o enfraquecimento global dos sistemas de saúde também tiveram impactos negativos, particularmente nos programas de vacinação: um total de 67 milhões de crianças não foram vacinadas entre 2019 e 2021 devido à pandemia.



Segundo a KidsRights, “as alterações climáticas são também um perigo, particularmente em certos países asiáticos, onde as crianças estão expostas a perigos climáticos”.



O relatório refere ainda a guerra civil no Sudão e a proibição de acesso das raparigas ao ensino superior no Afeganistão.



Em países como o Madagáscar e o Níger, o aumento da pobreza e do trabalho infantil são a causa provável do aumento das taxas de mortalidade das crianças com menos de cinco anos.



"O relatório deste ano é muito preocupante. A nossa promissora próxima geração está a ser prejudicada a cada passo", lamenta Marc Dullaert, fundador e diretor executivo da KidsRights, instando os países e as ONG a tomarem "medidas imediatas" para "proteger as crianças da atual catástrofe". A inflação pós-pandemia e o enfraquecimento global dos sistemas de saúde também tiveram impactos negativos, particularmente nos programas de vacinação: um total de 67 milhões de crianças não foram vacinadas entre 2019 e 2021 devido à pandemia.Segundo a KidsRights, “as alterações climáticas são também um perigo, particularmente em certos países asiáticos, onde as crianças estão expostas a perigos climáticos”.Em países como o Madagáscar e o Níger, o aumento da pobreza e do trabalho infantil são a causa provável do aumento das taxas de mortalidade das crianças com menos de cinco anos.", lamenta Marc Dullaert, fundador e diretor executivo da KidsRights, instando os países e as ONG a tomarem "medidas imediatas" para "proteger as crianças da atual catástrofe".