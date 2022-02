ONG norte-americana demite gestores em Moçambique por alegado assédio sexual

"As demissões devem-se às alegações comprovadas e que violam as políticas da Pathfinder contra a discriminação e contra o assédio", refere a nota.

Para o apuramento dos factos, a organização procurou provas em ficheiros de recursos humanos em papel e sistemas informáticos, tendo sido comprovados vários "relatórios anónimos" sobre o assunto, avança o comunicado.

"Para o esclarecimento deste tipo de casos, [a Pathfinder] implementa um processo rigoroso de investigação de denúncias, para determinar se são substancialmente comprovadas e se podem ser averiguadas e validadas", disse a ONG.

A averiguação, prossegue, é conduzida através de um processo altamente confidencial, visando assegurar uma investigação eficaz e proteger os direitos de todas as partes.

No caso, a Pathfinder diz ter seguido as práticas habituais da organização, contratando entidades externas que não tinham qualquer relação com a instituição, incluindo uma sociedade de advogados local, uma empresa de recursos humanos e um tradutor, a fim de evitar comprometer a investigação.

O comunicado não esclarece se houve queixa junto das autoridades e contactada pela Lusa a ONG remeteu esclarecimentos para mais tarde.

A Pathfinder observa que tem uma política de tolerância zero em relação ao assédio sexual, com um programa que inclui um mecanismo de denúncia, através do qual os colaboradores podem efetuar denúncias anónimas de alegados casos de má conduta.

"Os valores e políticas da Pathfinder refletem a sua missão, visando a proteção e promoção dos direitos das mulheres e raparigas", destaca.

A Pathfinder procura agora um novo diretor nacional em Moçambique, conclui a ONG que desenvolve programas na área da saúde reprodutiva, planeamento familiar, prevenção de HIV/sida e saúde materna.