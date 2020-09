ONG pede comissão especial de inquérito à morte de médico em Angola e curso obrigatório

Numa nota a que a Lusa teve hoje acesso, a UFOLO, do ativista Rafael Marques, solicita que seja "instaurado um inquérito criminal pela Procuradoria-Geral da República" e a criação de "uma Comissão Especial de Inquérito independente", composta por elementos da Ordem dos Médicos, do Ministério da Saúde, da Ordem dos Advogados e da sociedade civil, sugerindo que esta seja presidida por "um juiz ou general reformado de reconhecida idoneidade profissional e ética".

Na ótica da ONG, estas medidas pretende entender "o que efetivamente se passou com Sílvio Dala", acusar "se for o caso, os eventuais perpetradores de crimes" e compreender "a forma como a Polícia Nacional atuou" e que medidas institucionais e de comando devem ser tomadas para "evitar que se repitam casos como este".

O médico pediatra Sílvio Dala morreu no passado 01 de setembro, em Luanda, alegadamente numa esquadra policial após ter sido detido por conduzir sem máscara.

Da mesma forma, a UFOLO pede ainda que seja instituído "um curso de formação em `Cidadania e Policiamento`, obrigatório para todos os atuais e futuros polícias".

"Neste curso deverá ser explicado e sublinhado o papel da polícia como elemento edificador do Estado de Direito, protetor dos cidadãos e da garantia dos direitos fundamentais", escreve a ONG, acrescentando que "a formação de base é a melhor forma de garantir que a cultura de violência gratuita seja apagada do comportamento das forças da ordem".

Num comunicado, o comando da polícia de Luanda confirmou a detenção de Sílvio Dala, referindo que este apresentava "sinais de fadiga, teve uma queda aparatosa" e morreu no caminho para o hospital.

Uma versão contrariada pelo Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos (SINMEA) que atribui os ferimentos na cabeça as "pancadarias e duros golpes" de que o médico terá sido alvo na esquadra policial.

A UFOLO considera que "as contradições nos pronunciamentos públicos e privados dos diferentes órgãos policiais apenas adensam as suspeitas sobre a verdadeira causa da morte do médico".

"Esta morte põe em evidência o problema gravíssimo que afeta as forças policiais: em vez de serem forças sempre ao serviço dos cidadãos e do cumprimento da lei, têm entre os seus agentes pessoal com fraquíssima formação e, tragicamente, alguns verdadeiros criminosos", sublinhou a ONG.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana já abriu um inquérito para averiguar as "reais causas" da morte de Sílvio Dala.

No final de agosto, a Amnistia Internacional tinha já contabilizado sete mortos às mãos das forças de segurança angolanas, por não usarem máscara, entre maio e julho, admitindo que o número de vítimas possa ser superior.

Angola, que vive desde 26 de maio situação de calamidade pública, conta com 2.981 casos positivos da covid-19, sendo 1.646 ativos, 1.215 recuperados e 120 óbitos.