ONG pede libertação de escritor vietnamita

"Pham Chi Thanh está na longa lista de dissidentes vietnamitas em julgamento por nada mais do que as suas palavras escritas. Não há alegações de que ele tenha cometido crimes conhecidos ao abrigo do direito internacional dos direitos humanos", disse o diretor da HRW para a defesa dos direitos humanos na Ásia, John Sifton, em comunicado.

Thanh, de 69 anos, foi detido em maio de 2019 sob a acusação de violação do Artigo 117 do Código Penal, que criminaliza a posse ou propagação de "informações, materiais e produtos que visam a oposição ao Estado da República Socialista do Vietname".

Thanh publicou o seu primeiro romance em 1991, no qual criticava a reforma agrária levada a cabo pelo Partido Comunista no Vietname do Norte nos anos 50 e descrevia os líderes comunistas como corruptos e cruéis.

As suas posições críticas sobre a China custaram-lhe a sua posição como editor do jornal oficial Voice of Vietnam e, em 2019, afirmou numa entrevista que, após 41 anos a seguir Partido Comunista, se apercebeu que o seu país tinha regredido em todos os aspetos.

"A razão é que não temos democracia. O Partido Comunista mantém uma ditadura. Estou a lutar contra a ditadura comunista", disse.

Apesar da abertura económica nas últimas décadas, o Vietname mantém um firme controlo sobre os meios de comunicação social do país, silenciando vozes críticas em blogues, meios de comunicação social digitais independentes e redes sociais.

De acordo com a maioria dos grupos de direitos humanos, a repressão intensificou-se sob a liderança de Nguyen Phu Trong, que em janeiro revalidou o cargo de secretário-geral do Partido Comunista.