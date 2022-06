ONG pedem a Guterres um alto comissário dos direitos humanos corajoso

O futuro alto-comissário deve ser um "campeão dos direitos humanos com coragem e princípios", pediram as organizações signatárias da carta enviada a António Guterres, entre as quais se incluem a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch e Federação Internacional de Direitos Humanos, apelando ainda a que o processo de seleção seja transparente.

Para surpresa de todos, Bachelet anunciou, em 13 de junho, que não irá candidatar-se a um segundo mandato à frente do Alto Comissariado da ONU, justificando a sua decisão com a vontade de passar mais tempo com a sua família e no seu país.

Nos últimos meses, Michelle Bachelet foi duramente criticada pelos Estados Unidos e por várias organizações internacionais por uma alegada falta de firmeza perante as violações de direitos humanos na China, tendo sido acusada de se comportar mais como uma diplomata do que como defensora dos direitos humanos.

Na carta enviada a Guterres, as organizações signatárias sublinham que o cargo de alto-comissário "requer um forte compromisso (...) para combater a impunidade, obter reparação e exigir responsabilização por todas as violações e abusos dos direitos humanos, incluindo aqueles que são cometidos pelos governos mais poderosos".

Este papel "implica ser o principal defensor dos direitos humanos no mundo, o que é diferente do papel de diplomata ou de enviado político", escrevem.

"Mostrar solidariedade para com as vítimas e denunciar publicamente os abusos deve ter precedência sobre o diálogo amigável com os governos", acrescentam.

As organizações não-governamentais signatárias também pedem que o processo de seleção do novo responsável da ONU seja "transparente" e "consultivo".

Ao contrário de outros órgãos das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde ou a Organização Internacional do Trabalho, onde a direcção é escolhida num processo de eleição dos países, o alto-comissário para os Direitos Humanos é nomeado pelo secretário-geral da ONU.

A Assembleia Geral das Nações Unidas criou o Alto Comissariado para os Direitos Humanos em dezembro de 1993, através de uma resolução que refere que o alto-comissário é nomeado "tendo em conta uma rotação geográfica". No entanto, esse princípio não é respeitado, já que vários dos responsáveis são originários da América Latina.

Até agora, o único grupo regional que não foi representado é o dos Estados do leste europeu, do qual a Rússia faz parte.