ONG preocupada com insegurança em aldeias de Mocímboa da Paria que impede recenseamento

26 Mar, 2018

"Trata-se de cidadãos que se encontram refugiados na vila devido à situação de insegurança nalgumas localidades fora das fronteiras municipais que estão a ser impedidos de se recensearem", disse à Lusa o diretor do Instituto Eleitoral para Democracia Sustentável (EISA, sigla em inglês), Miguel de Brito.

Aldeias nos arredores de Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique, têm sido palco de ataques de um grupo armado com aparente inspiração islâmica, que, em outubro do ano passado, matou dois agentes da polícia e outros quatro elementos das forças de segurança, além de vandalizar residências e infraestruturas públicas.

As equipas do EISA constataram que as brigadas de recenseamento eleitoral têm aconselhado a estes grupos a voltarem para a sua zona de origem para se recensearem, como determina a legislação, mas as populações têm medo.

"As pessoas estão a demonstrar um pouco de relutância em voltar para as suas zonas, porque a situação ainda não está estabilizada", acrescentou Miguel de Brito.

A Lusa tentou, sem sucessos, contactar o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Mesmo com esta situação, Miguel de Brito faz uma avaliação positiva do recenseamento nestes primeiros dias embora alerte para o facto de 35% dos postos de recenseamento observados pelas equipas do EISA não serem acessíveis a cidadãos portadores de deficiência.

"É necessário melhorar a formação sobre o tratamento a dar aos portadores de deficiência, idosos, mulheres grávidas e mulheres lactantes de forma a uniformizar o tratamento destes grupos", concluiu a mesma fonte.

O recenseamento arrancou no dia 19 de Março e termina no dia 17 de Maio.

A CNE prevê a inscrição de 8,5 milhões de eleitores em todo país e foram montados 3.230 postos em todos os distritos onde se localizam as 53 autarquias.

O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) mobilizou 2.370 brigadas constituídas por 7.242 agentes de recenseamento para este processo.

Os cartões de eleitor que vão ser atribuídos serão válidos para as eleições autárquicas de 10 de Outubro e para as gerais do próximo ano, apesar de estar previsto um recenseamento de atualização para os eleitores que completam 18 anos no próximo ano.