ONG Pró-Bolama leva ambulância por estradas africanas desde o Estoril até à Guiné-Bissau

Agora a " Jessica" , nome de baptismo, vai ser transformada em ambulância porque as estradas danificadas tornam urgente mais viaturas todo-o-terreno para acudir a população de Bolama do arquipélago dos Bijagós.

Segundo Alexandre Faria, um dos condutores desta aventura, depois de 5 mil quilómetros intensos, "a missão está cumprida".

A doação aconteceu há cinco dias e agora o grupo regressa a Portugal.

"Escoltados por golfinhos na chegada, fomos recebidos em grande, com danças tradicionais. Viva Bolama, viva a Guiné-Bissau!"