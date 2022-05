ONG regista 108 uniões prematuras em Cabo Delgado, "pior lugar para se ser criança"

"Cabo Delgado já era o pior lugar em Moçambique para se ser criança antes do início deste conflito, com as deslocações em massa e abusos horríveis as coisas estão piores", disse Inger Ashing, diretora da organização não-governamental (ONG) Save the Children, citada no relatório.

No último trimestre de 2021 foram registados 65 casos de uniões prematuras, situação agravada com 108 casos identificados entre janeiro e março deste ano, número que a diretora considera "incrivelmente alto".

Os casamentos foram registados nos distritos de Pemba, Metuge, Chiure e Montepuez, zonas que albergam deslocados.

Segundo a ONG, o sofrimento vivido em centros de trânsito e de alojamento, os desafios de uma nova vida em regiões distantes das suas zonas de origem e as dificuldades para abrigar e alimentar os seus filhos, leva a que "muitos pais" tomem a decisão de "deixá-los casar para aliviar a carga de cuidar".

"A situação é insustentável e de desespero", lamentou a diretora.

Quase meio milhão de crianças fugiram da violência armada em Cabo Delgado desde 2017, avançou Inger Ashing, referindo que a maior parte está "fora da escola, sem assistência médica, comida ou água suficiente e os seus pais estão desempregados".

De acordo com a ONG, antes da eclosão do conflito a província já tinha a segunda maior taxa de uniões prematuras e a maior taxa de gravidez na adolescência em Moçambique.

Para a Save the Children, a situação de segurança em Cabo Delgado "continua volátil e imprevisível", havendo, além de "ataques aterrorizantes às comunidades", "relatos contínuos de graves violações dos direitos humanos" e, em particular, das crianças.

"Mais fundos são urgentemente necessários para atender às necessidades imediatas de crianças e comunidades", concluiu Ashing, num apelo para ajuda.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais, com o apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas estes continuam a protagonizar ataques pontuais em zonas vizinhas.