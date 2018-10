ONG timorense quer debate alargado sobre o projeto Greater Sunrise

Lusa04 Out, 2018, 08:09 | Mundo

Charles Scheiner, da organização não-governamental timorense La'o Hamutuk referiu-se assim, em declarações à Lusa, ao anúncio de Timor-Leste ter chegado a acordo para comprar a participação de 30% da petrolífera ConocoPhillips no consórcio dos poços do Greater Sunrise.

"Ainda que muitos cidadãos sintam orgulho dos seus líderes políticos por persuadirem a Austrália e as petrolíferas a aceitar esta posição, esta questão tem consequências financeiras, económicas, ambientais e sociais que afetam as vidas das pessoas durante muitas gerações e que durarão mais e terão mais consequências do que um aumento temporário da adrenalina patriótica", afirmou.

Charles Scheiner consideou que a sociedade timorense precisa de uma análise "detalhada e objetiva" com informação pública sobre "custos, benefícios, riscos e impactos" dos planos tanto para o desenvolvimento do Greater Sunrise como do projeto Tasi Mane, no sul do país.

Essa análise tem que ser apresentada "antes de milhares de milhões de dólares de fundos públicos serem pagos a empresas, contratados, brokers e outras empresas e indivíduos que não têm qualquer compromisso de longo prazo com a nação ou obrigação de servir o interesse público".

A operação, acordada na sexta-feira passada e que se deverá concretizar no início de 2019, está a ser promovida como um passo para que vingue a posição timorense de construir um gasoduto dos campos no sul do país.

"A La'o Hamutuk tem sérias dúvidas de que essa análise prove que os benefícios de trazer o gasoduto para Timor-Leste são suficientes para justificar os elevados custos", disse.

"Mas mesmo se justificar, o recente acordo é insuficiente para garantir que o gasoduto virá", afirmou ainda.

Para que se concretize, relembrou, é necessário que os restantes parceiros da joint venture - - Shell, Woodside e Osaka Gas - dispensem os seus direitos de preferência de compra da participação da ConocoPhillips, "aceitando Timor-Leste como parceiro" no projeto.

Timor-Leste tem ainda que financiar a operação - o acordo de compra no valor 350 milhões de dólares - o que passaria pelo Orçamento para 2019, atualmente a ser preparado.

Apesar de faltarem ainda detalhes, o valor destinado em 2019 a transferências públicas aumentou de 272,4 milhões de dólares este ano para 622,36 milhões de dólares no próximo ano, um aumento de 350 milhões de dólares, realocadas do orçamento para capital de desenvolvimento.

A operação terá de ter o aval do Governo, do Parlamento Nacional, do Presidente da República e do Tribunal de Contas, bem como de autorização dos reguladores.

Depois de ultrapassar estes obstáculos, Timor-Leste terá que convencer um dos outros sócios grandes - Woodside ou Shell - para ter um voto maioritário, dentro da joint venture, para aprovar o gasoduto, "o que pode reduzir o lucro do projeto", argumentou Charles Scheiner

Woodside e a Shell, recorda, defenderam no passado a opção de uma plataforma flutuante de GLN e, mais recentemente, preferem a opção do uso do gasoduto já existente para Darwin, disse Scheiner, notando que a saída da ConocoPhillips levará igualmente a uma queda nos recursos financeiros e técnicos e nos conhecimentos administrativos necessários para o projeto.

A opção do gasoduto para Timor-Leste, afirmou, tem sido sempre "a terceira escolha" e por isso "podem pedir um subsídio para concordar com ela", com potenciais compradores do gás a pretender garantias de que "preços, continuidade de fornecimento e segurança de operação" são mantidos.

Timor-Leste terá depois de pagar pelo menos 30% dos custos associados ao desenvolvimento dos poços (gasoduto, unidade LNG, poços de exploração e perfuração e infraestruturas de processamento, com os primeiros retornos a poderem chegar aos cofres públicos num prazo de entre seis e 12 anos, refere a La`o Hamutuk.

Scheiner recorda que todo o processo terá que passar por aprovação regulamentar e ambiental, sendo que seria o maior projeto de sempre do país.